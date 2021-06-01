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Греция и Турция договорились помириться

Мир

Министры иностранных дел Греции и Турции договорились "двигаться в направлении нормализации отношений", наметив в ходе личной встречи дорожную карту экономического сотрудничества.

Греция и Турция договорились помириться

"Турция готова к диалогу без каких-либо предварительных условий для улучшения двусторонних отношений с Грецией", — заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу во время встречи со своим греческим коллегой Никосом Дендиасом в Афинах в понедельник.

Чавушоглу добавил, что соседи договорились урегулировать разногласия "в рамках добрососедских отношений, международного права и уважения взаимных интересов".

  • Ранее турецкий министр заявил греческой газете "Вима", что обе страны "обречены жить в одной географии с двумя соседями" и должны определять свои отношения "сотрудничеством, а не конфронтацией".

Дендиас со своей стороны заявил, что его страна стремится к "постепенной нормализации" отношений с Анкарой. Он признал, что исторические соперники имеют "разные и по некоторым серьезным вопросам диаметрально противоположные позиции."

По итогам встречи глав МИД двух стран были обозначены 25 областей, в которых планируют улучшить сотрудничество, включая туризм, транспорт и торговлю. А еще Греция и Турция согласились признать сертификаты коронавирусной вакцинации друг друга.

Планы на будущее

Чавушоглу сообщил, что в Анкаре запланированы встречи оборонных делегаций.

Ожидается, что премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретятся на полях саммита НАТО в Брюсселе 14 июня.

Напомним, в последние годы Анкара и Афины столкнулись из-за разведки Турцией природных ресурсов вблизи греческих территориальных вод.

В прошлом году Эрдоган предупредил, что Греция заплатит "высокую цену", если турецкое геологоразведочное судно подвергнется нападению. Афины обвинили Турцию в нагнетании военной напряженности в восточном Средиземноморье.

Греция также обвинила Турцию в использовании кораблей ВМС и береговой охраны для выталкивания лодок с ближневосточными мигрантами в греческие воды. Анкара, тем временем, резко критиковала греческую полицию за применение насилия, чтобы остановить мигрантов, пересекающих границу из Турции в Грецию.

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Турция - Греция: экономика возобладает над политикой?
Автор: Ольга Лебедева
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