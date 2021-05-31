"Китай стареет": эксперт объяснил курс властей КНР на многодетность

Власти КНР разрешили семьям заводить третьего ребёнка. Между тем Китай по-прежнему является самой населённой страной. По данным переписи, к началу 2021 года в КНР насчитывалось 1,411 млрд жителей.

О том, с чем связан курс китайских властей на многодетность, в интервью "Правде.Ру" рассказал аналитик Иосиф Дискин.

"Просто они реагируют на демографические деформации, связанные с тем, что население Китая очень быстро стареет. Продолжительность жизни растёт. Долгое время нельзя было иметь второго ребёнка. Теперь надо иметь в виду, что ещё и изменились демографические модели у верхних групп, которые готовы иметь одного ребёнка, для того, чтобы выровнять баланс соотношения молодых и старых. На данный момент в КНР соотношение тех, кто платит налоги, и тех, кто получает пенсию, выравнивается в негативную сторону. Понятно, что в условиях коронавируса это решение нельзя было принять. Было непонятно, как быстро восстановится экономика. А сейчас по мере повышения бюджетных возможностей такая возможность есть", — пояснил эксперт.

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