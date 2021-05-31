Опаздываем: кандидат в канцлеры Германии хочет побыстрее наказать Минск

Новости из Германии: далеко не все политики довольны тем, как протекает процесс "санкционного ответа" на действия Белоруссии. В частности, кандидат в канцлеры страны от "Союза-90"/"Зелёных" Анналена Бербок заявила: санкции нужны как можно скорее.

"Требуется не только стремление к принятию масштабного санкционного пакета, но его также необходимо как можно скорее реализовать", — заявила Бербок на пресс-конференции в Берлине.

Напомним, что ранее стало известно о запланированном на 21 июня заседании совета ЕС — в нём должны принять участие главы МИД. Но такая скорость Бербок не устраивает: она уверена, что заседание "запоздалое".

"Они должны собраться раньше, чтобы расширить соответствующие санкции на государство и прежде всего нефтяной сектор", — уточнила свою позицию Бербок.

Напомним, что ранее в рамках саммита ЕС было принято решение о запрете для белорусских авиакомпаний на полёты в аэропорты ЕС, а также на маршруты, пролегающие над территорией объединения.

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