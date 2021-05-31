EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Комментатор "Формулы-1" уволен из-за слов о Серене Уильямс
В МИД прокомментировали идею отключения России от SWIFT
В центре Кургана жители не могут спать из-за нашествия змей
Эксперты оценили идею создания в ресторанах "особых столиков" для привитых
Женщина в Свердловской области убила котят и выпила их кровь
1 июня "Роза Хутор" открывает пляж на берегу Черного моря
Психолог объяснил, как в России избежать инцидентов со стрельбой
Россия ответит НАТО созданием 20 новых воинских соединений в ЗВО
Как избежать штрафов на работе: советы эксперта

Ход канистрой: эксперт о Минске, Киеве и прекращении поставок бензина

Мир

Новый ход в политических "играх" Минска и Киева: белорусская сторона лишила оставить украинскую без бензина А-95. О том, что поставки прекращены, рассказал в Facebook директор украинской консалтинговой группы "А-95" Cергей Куюн.

Бензин

Несмотря на то, что бензин А-95, привезённый из Белоруссии, занимает примерно 50% рынка, Минск всё-таки решился запрет. Насколько сильно данное решение повлияет на Украину? Журналисты "Правды.Ру" пообщались с Владимиром Зотовым, шеф-редактором информационного агентства REGNUM.

Пока "паны" дерутся. Потом сядут за стол переговоров?

Эксперт отмечает: есть сомнения в том, что запретительная инициатива будет реализована в полном объёме. Дело в том, что для бюджета РБ поставки на Украину очень важны.

"Поэтому там либо это будет реализовано как-то не так, как они сейчас об этом говорят, либо придётся воплощать контрабандные схемы, либо от этого откажутся через достаточно короткий промежуток времени", — считает Зотов.

Бензин

В случае, если Белоруссия реально прекратит поставки А-95, то Украина, несомненно, пострадает. НПЗ и нефтеперерабатывающая отрасль страны находятся в плачевном состоянии. Кроме того, на Украину поставляется не только бензин, но и дизельное топливо для заправки военной техники.

"Но я не думаю, что это будет реализовано. Я думаю, что как-то они договорятся с Украиной.

Потому что я вообще сомневаюсь, что нынешнее ухудшение отношений Белоруссии с Украиной и с Западом — долговременный тренд.

Да, оно какое-то время ещё продлится, но потом, я думаю, начнут договариваться, как всегда", — заключает Зотов.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Украина попала в "котёл" Лукашенко: Минск сделал Киеву больно - лишил 95-го бензина...
Автор: Константин Шапров, Редактор: Нина Лебедь
Последние материалы
Эксперты оценили идею создания в ресторанах "особых столиков" для привитых
Ход канистрой: эксперт о Минске, Киеве и прекращении поставок бензина
Лукашенко признает Крым в течение месяцев?
Греховодник Чарли Чаплин
Женщина в Свердловской области убила котят и выпила их кровь
1 июня "Роза Хутор" открывает пляж на берегу Черного моря
Психолог объяснил, как в России избежать инцидентов со стрельбой
Владимир Набоков: "Это потеря для России, а не для меня"
Безграмотным россиянам не удаётся найти работу
Что нам стоит: к чему подводит Минск встреча Путина и Лукашенко
Популярное
Российский шоу-бизнес
Собчак прокомментировала выходку Бузовой на выступлении в Волгограде

Ольга Бузова ранее вызвала недоумение волгоградцев тем, что очень вольно вела себя на сцене.

Собчак прокомментировала выходку Бузовой на выступлении в Волгограде
Более 466 тыс. москвичей стали участниками предварительного голосования "ЕР"
Политика. Новости и аналитика
Более 466 тыс. москвичей стали участниками предварительного голосования "ЕР"
Наука и техника
На Марсе обнаружили останки загадочных живых существ
Советы
Что нужно знать об удобрениях: памятка для садовода
Соломон Соловьев Знак зодиака 31 мая: знаменитые Близнецы Соломон Соловьев Любовь Степушова Израиль и Палестина: необычный сценарий конфликта пугает мир Любовь Степушова Вячеслав Шпаковский Война боевых роботов: дорогих и…очень дешёвых Вячеслав Шпаковский
Российский шоу-бизнес
Певица Слава намерена купить крымский отель Софии Ротару
Политика. Новости и аналитика
Беспредел в Сочи: на праймериз "Единой России" творится странное
Елена Проклова раскрыла главную тайну Александра Абдулова
Российский шоу-бизнес
Елена Проклова раскрыла главную тайну Александра Абдулова
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников