Ход канистрой: эксперт о Минске, Киеве и прекращении поставок бензина

Новый ход в политических "играх" Минска и Киева: белорусская сторона лишила оставить украинскую без бензина А-95. О том, что поставки прекращены, рассказал в Facebook директор украинской консалтинговой группы "А-95" Cергей Куюн.

Несмотря на то, что бензин А-95, привезённый из Белоруссии, занимает примерно 50% рынка, Минск всё-таки решился запрет. Насколько сильно данное решение повлияет на Украину? Журналисты "Правды.Ру" пообщались с Владимиром Зотовым, шеф-редактором информационного агентства REGNUM.

Пока "паны" дерутся. Потом сядут за стол переговоров?

Эксперт отмечает: есть сомнения в том, что запретительная инициатива будет реализована в полном объёме. Дело в том, что для бюджета РБ поставки на Украину очень важны.

"Поэтому там либо это будет реализовано как-то не так, как они сейчас об этом говорят, либо придётся воплощать контрабандные схемы, либо от этого откажутся через достаточно короткий промежуток времени", — считает Зотов.

В случае, если Белоруссия реально прекратит поставки А-95, то Украина, несомненно, пострадает. НПЗ и нефтеперерабатывающая отрасль страны находятся в плачевном состоянии. Кроме того, на Украину поставляется не только бензин, но и дизельное топливо для заправки военной техники.

"Но я не думаю, что это будет реализовано. Я думаю, что как-то они договорятся с Украиной. Потому что я вообще сомневаюсь, что нынешнее ухудшение отношений Белоруссии с Украиной и с Западом — долговременный тренд. Да, оно какое-то время ещё продлится, но потом, я думаю, начнут договариваться, как всегда", — заключает Зотов.

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