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Что нам стоит: к чему подводит Минск встреча Путина и Лукашенко

Мир

Успешно состоялась встреча лидеров РФ и РБ Владимира Путина и Александра Лукашенко. Политики беседовали более пяти часов — охвачены были самые разные вопросы. Экономика, энергетика, вопросы торговли и культуры — говорили, что называется, обо всём понемногу.

Путин и Лукашенко

Каких итогов, или, скорее каких "бонусов" желает Минск, и что за них хочет Москва? Для "Свободной прессы" комментарий дал белорусский политический аналитик Александр Класковский.

Москва готова помочь: каков "прайс-лист"?

Москва, насколько пока позволяет сказать имеющаяся информация, Лукашенко готова поддержать. Даже несмотря на скандал, связанный с многострадальным рейсом компании Ryanair. Однако логично, что российская сторона хотела бы за свою поддержку "дивидендов". И тут разнообразие велико: от военной базы до конституционной реформы и передачи активов.

"Все эти варианты были бы интересны Москве, причём конституционная реформа, о которой чаще всего говорят, наверное, в меньшую очередь. Содержание этой загадочной реформы состоит в общей демократизации республики.

Но зачем официальной Москве демократизация Белоруссии или любой другой страны? Приоритет российских властей — это обеспечение безопасности государства, а свободные выборы, включая проводимые у себя дома, скорее рассматриваются как потенциально дестабилизирующий фактор из-за возможного внешнего вмешательства", — объясняет эксперт.

Александр Лукашенко

При этом стоит помнить: Лукашенко — человек, не готовый к серьёзным уступкам. Так что некие "прорывные" варианты договорённостей в отношениях Москвы и Минска многими экспертами исключаются.

"Впрочем, даже если таковые варианты будут достигнуты, неясно, насколько их можно будет реально имплементировать, учитывая кризис легитимности внутри Белоруссии, а также непризнание Лукашенко президентом со стороны западных демократий", — напоминает Класковский.

"Время играет не на батьку": к чему подводят Минск

Белоруссия флаг

Время, продолжает эксперт, играет не на батьку: в ЕС готовятся в очередной раз ужесточать санкции, а альтернативы России и Белоруссии нет.

"Все сказки про "китайцы нам помогут" остаются лишь сказками для внутрибелорусского потребления. Поэтому, вероятно, переговоры Лукашенко с Путиным и шли так долго", — считает эксперт.

При таком раскладе Москва может прекрасно обойтись без "голодного пайка" для Минска. Нужно просто ещё раз обозначить простой факт: хотите субсидий, помощи от РФ — идите на уступки. Если уступок не будет — не будет и субсидий.

"Причём речь должна идти не о ритуальных уступках типа рейса Минск-Симферополь, а о реальных. Прежде всего углубление интеграции", — резюмирует Класковский.

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Встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко в Сочи 28.05.21
Автор: Константин Шапров, Редактор: Нина Лебедь
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