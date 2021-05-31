Китайским семьям разрешили рожать третьего ребёнка. Данное решение было принято в ходе заседания под председательством лидера КНР Си Цзиньпина, сообщает агентство "Синьхуа".
Власти рассчитывают, что данная мера поможет остановить устранение населения и сокращение рождаемости, которые угрожают долгосрочным экономическим перспективам Поднебесной.
Ранее китайским парам было разрешено заводить не более двух детей.
12 мая Китай обнародовал данные своей седьмой переписи населения. Согласно её итогам, к началу 2021 года в стране насчитывалось 1,411 млрд человек. Таким образом, Кий пр-прежнему является самым населённым государством.
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