Ни слуху, ни духу: Ким Чен Ын поставил своебразный "рекорд"

Новости из Северной Кореи: лидер страны Ким Чен Ын поставил своеобразный "рекорд". Его никто не видел на публике уже 24 дня, сообщил журналистам на одном из брифингов представитель Южной Кореи.

"Это наиболее длительный период в текущем году, когда Ким Чен Ын не показывается на публике", — высказался представитель южнокорейского министерства объединения, которое курирует отношения с Севером.

Отсчёт ведётся с 7 мая — именно тогда лидер КНДР последний раз показывался на публике. И пока 24-дневная пауза — самая длинная в нынешнем году. Однако представитель Южной Кореи уточнил: какие-либо оценки ситуации выдвигать пока "неуместно".

Ранее представители экспертного сообщества Южной Кореи выдвигали теорию касательно "скрытности" лидера НКДР — по их мнению, виноват коронавирус, которого и опасается Ким Чен Ын. Напомним, что и в прошлом году он "исчез" на достаточно долгий срок — 20 дней.

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