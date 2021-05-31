"Да свершится ваша воля!": президент Бразилии дал обещание индейцам

Необычное обещание дал бразильский президент Жаир Болсонару. В ходе встречи с местными индейцами он пообещал им, что не станет добывать полезные ископаемые на их территориях, если индейцы не согласятся на это сами.

"Да свершится ваша воля! Если вы не хотите добычи ископаемых, её не будет", — уточнил Болсонару на встрече с индейцами, запись которой представлена в его Twitter.

Президент сообщил, что в стране проживают сразу несколько племён, мнения которых также нужно учитывать — есть и согласные на добычу, а также на развитие сельского хозяйства индейцы. Так что Болсонару подчеркнул: в вопросе ожидаются законодательные изменения. Согласно новым законам, люди, не имеющие отношения к индейским общинам, не смогут свободно пользоваться их землями в хозяйственных целях.

Напомним, что ранее бразильский лидер выступал с призывами к интеграции индейцев в современное общество — именно через эту процедуру, считает президент, у них получится стать "полноценными хозяевами" земель.

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