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"Да свершится ваша воля!": президент Бразилии дал обещание индейцам

Мир

Необычное обещание дал бразильский президент Жаир Болсонару. В ходе встречи с местными индейцами он пообещал им, что не станет добывать полезные ископаемые на их территориях, если индейцы не согласятся на это сами.

"Да свершится ваша воля!": президент Бразилии дал обещание индейцам

"Да свершится ваша воля! Если вы не хотите добычи ископаемых, её не будет", — уточнил Болсонару на встрече с индейцами, запись которой представлена в его Twitter.

Президент сообщил, что в стране проживают сразу несколько племён, мнения которых также нужно учитывать — есть и согласные на добычу, а также на развитие сельского хозяйства индейцы. Так что Болсонару подчеркнул: в вопросе ожидаются законодательные изменения. Согласно новым законам, люди, не имеющие отношения к индейским общинам, не смогут свободно пользоваться их землями в хозяйственных целях. 

Напомним, что ранее бразильский лидер выступал с призывами к интеграции индейцев в современное общество — именно через эту процедуру, считает президент, у них получится стать "полноценными хозяевами" земель.

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Автор: Константин Шапров
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