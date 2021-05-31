Украинский публицист и политик Василий Волга опубликовал на портале "Голос Правди" большую статью-размышление об Украине и украинцах.
"Что с нами не так?" — задаётся он вопросом и сам же на него отвечает.
По мнению политика, его страна изменилась после того, как "волею Госдепартамента США и призраком Степана Бандеры" был вырван из семьи трёх братских народов.
И после этого Украина начала "источать свой собственный дух", который очень тяжело пахнет:
Что же касается остальных украинцев, то они, уверен Волга, "упорней, чем маленькие дети, верят в чудеса и в Деда Мороза". В своём желании попасть в сказку, они готовы убивать и подчиняться любому, кто пообещает чудо.
"Мы в 2019 году пошли на выборы. И выбрали себе шута. Красивого, популярного, пусть и маленького роста. Но мы говорили себе: "Ведь Наполеон тоже был маленького роста"", — пишет публицист.
И с горечью констатирует:
Теперь шутки резидентов "Квартала 95" и его политический мультик про украинских политиков "Сказочная Русь", где закадровый текст читал нынешний украинский президент, стали не просто несмешными. Они пахнут.
"Квартал 95" с 2014 года пахнет кровью убитых жителей Донбасса и сгоревшей плотью жертв массового убийства в одесском Доме профсоюзов.
Но многие "эту вонь" предпочитают не слышать. Или уже не могут:
"И мы, как наркоманы, нюхнув, подобно известному беглому грузину, свою дозу кокаина <…> ждем очередного чуда. Воем от неизъяснимого приступа радости и смеха".
И причину такого поведения соотечественников Волга называет:
"Мы предпочли разбежаться по миру, собирать клубнику в Польше и стоять в европейской передней, с подобострастным выражением лица выпрашивая чаевые", — констатирует украинский политологпублицист.
И делает вывод, что Украина сейчас — большой "Квартал 95": совсем уже не смешной, изрядно надоевший и пропахший насквозь кровью и гарью.
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