Жена вирусолога из Ухани скончалась от COVID-19 до пандемии

Жена одного из вирусологов из лаборатории в Ухани умерла от коронавируса в декабре 2019 году, то есть ещё до того, как власти КНР объявили пандемию, сообщает Daily Caller со ссылкой на сотрудника Госдепартамента США Дэвида Эшера, который занимался расследованием происхождения COVID-19.

Китайским властям было известно об этом инциденте, однако они в течение месяца отказывались признать, что вирус может распространяться среди людей.

Напомним, что ранее появилась информация, что в ноябре, то есть ещё до выявления первого заражённого человека, три сотрудника лаборатории в Ухане были госпитализированы с симптомами, похожими на коронавирусную инфекцию.

По данным разведки Соединённого Королевства, причина пандемии — утечки COVID-19 из исследовательской лаборатории в Ухане, сообщает The Sunday Times.

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