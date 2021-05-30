Принц Уильям всерьёз обеспокоен выходками своего брата. Он считает, что принц Гарри уже зашёл слишком далеко. По мнению герцога Кембриджского, скандальные заявления Гарри приведут к ухудшению его отношений с семьёй, сообщает Daily Mail Online со ссылкой на друга принца.
По его словам, Уильям был разочарован после последней ссоры Гарри из-за отсутствия поддержки его супруги Меган Маркл, а также психологических проблем.
В Букингемском дворце опасаются, что Гарри и Меган могут продолжить серию скандальных интервью.
Напомним, что ранее принц Гарри признался, что раньше страдал алкогольной и наркотической зависимостью.
Он старался меньше думать о переживаниях и держаться в течении недели, чтобы потом выпить за один день большую дозу спиртного. Так он, по его словам, переживал смерть своей матери, принцессы Дианы.
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