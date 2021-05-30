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Принц Уильям опасается новых скандальных заявлений Гарри

Мир

Принц Уильям всерьёз обеспокоен выходками своего брата. Он считает, что принц Гарри уже зашёл слишком далеко. По мнению герцога Кембриджского, скандальные заявления Гарри приведут к ухудшению его отношений с семьёй, сообщает Daily Mail Online со ссылкой на друга принца.

Принц Уильям опасается новых скандальных заявлений Гарри

По его словам, Уильям был разочарован после последней ссоры Гарри из-за отсутствия поддержки его супруги Меган Маркл, а также психологических проблем.

В Букингемском дворце опасаются, что Гарри и Меган могут продолжить серию скандальных интервью.

Напомним, что ранее принц Гарри признался, что раньше страдал алкогольной и наркотической зависимостью.

Он старался меньше думать о переживаниях и держаться в течении недели, чтобы потом выпить за один день большую дозу спиртного. Так он, по его словам, переживал смерть своей матери, принцессы Дианы.

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ВСЕ В ШОКЕ! ПРИНЦ УИЛЬЯМ УТЕР НОС ПРИНЦУ ГАРРИ! | Агентство новостей!
Автор: Снежана Шахова
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