EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Минздрав Вьетнама сообщил о новом гибридном штамме коронавируса
Российские самолёты начали летать мимо Белоруссии
В РЖД представили новый формат питания в поездах
Почему в США вдруг перестали называть Россию врагом, объяснил Пушков
National Interest: Готова ли Америка к "первой арктической войне"?
В России изменился регламент оформления загранпаспортов
Друг Андрея Панина уверен, что актёра убили
Переговоры Путина и Лукашенко продлились более пяти часов
Литва призвала сохранить санкции против РФ "за поддержку Белоруссии"

Посол Украины в Германии: "Путин должен просто исчезнуть из Донбасса"

Мир » Бывший СССР » Украина

Россию "слишком рано" приглашать на саммит "Крымская платформа". А вот рассказать всему миру, кто и что должен всеми обиженной Украине — самое время.

Посол Украины в Германии: "Путин должен просто исчезнуть из Донбасса"

Именно так считает посол Украины в Германии Андрей Мельник, судя по его интервью, данному Berliner Zeitung. Беседа состоялась в преддверии саммита президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, которая пройдёт в Женеве 16 июня. Украинский дипломат выразил уверенность, что Байден на этих переговорах "будет заступаться" за Украину, а также назвал условия гипотетического "примирения" с Россией.

"Во-первых, Россия должна исчезнуть из Донбасса, а также вернуть Крым. Территориальный суверенитет Украины должен быть восстановлен. После этого Москва должна восстановить разрушенные территории, выплатить репарации за миллионы украинских жертв, официально извиниться за все зверства. Это альфа и омега для всех дальнейших шагов на пути примирения. Все-таки война — это открытая кровоточащая рана. Ключ к миру по-прежнему в руках Путина", — заявил Андрей Мельник.

Кроме того, он сообщил, что, по его мнению, Евросоюз должен первым принять Украину, Берлин и Париж должны массово усилить политическое давление на Москву, Байден должен дать Путину понять, что Россия может вернуться на международную арену в случае своего "исчезновения" из Донбасса, а украинская газо-транспортная система должна быть спасена за счёт Германии, поскольку в своё время была построена из немецких труб.

"Теперь мы также ожидаем от Германии значительных инвестиций для модернизации нашей энергетической экономики и компенсации потерь из-за Nord Stream 2", — подчеркнул украинский дипломат.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Эксперт рассказал, зачем Украина нужна Западу
Автор: Людмила Черткова
Последние материалы
Посол Украины в Германии: "Путин должен просто исчезнуть из Донбасса"
В Сочи второй день продолжаются переговоры Путина и Лукашенко
В России открылся безвизовый въезд для болельщиков Евро-2020 по Fan ID
Украина первой получит от НАТО обновлённый пакет Целей партнёрства
Минздрав Вьетнама сообщил о новом гибридном штамме коронавируса
Игорь Коротченко: без России Армению расколят как орех
Российские самолёты начали летать мимо Белоруссии
В РЖД представили новый формат питания в поездах
Внедрение историко-культурного стандарта улучшит качество исторического образования
Почему в США вдруг перестали называть Россию врагом, объяснил Пушков
Популярное
Новости Белоруссии
Мало не покажется: Белоруссия начала отвечать на санкции ЕС и Украины

Белоруссия начала отвечать на травлю ЕС и к ней примкнувшей Украины по случаю ареста экстремиста Романа Протасевича.

Мало не покажется: Белоруссия начала отвечать на санкции ЕС и Украины
Уход за новорождённым ребёнком в первые дни жизни
Мать и дитя
Уход за новорождённым ребёнком в первые дни жизни
Деревья и кустарники
Какие декоративные кустарники посадить в тени вашего сада
Российский шоу-бизнес
Орбакайте похвасталась морем цветов и кучей подарков после юбилея
Соломон Соловьев Знак зодиака 29 мая: знаменитые Близнецы Соломон Соловьев Любовь Степушова Израиль и Палестина: необычный сценарий конфликта пугает мир Любовь Степушова Вячеслав Шпаковский Война боевых роботов: дорогих и…очень дешёвых Вячеслав Шпаковский
Российский шоу-бизнес
Друг Андрея Панина уверен, что актёра убили
Гипотезы. Наука
Канадский врач: прививаясь от COVID-19, люди рискуют остаться без детей
Переговоры Путина и Лукашенко продлились более пяти часов
Политика. Новости и аналитика
Переговоры Путина и Лукашенко продлились более пяти часов
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников