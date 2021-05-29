Посол Украины в Германии: "Путин должен просто исчезнуть из Донбасса"

Россию "слишком рано" приглашать на саммит "Крымская платформа". А вот рассказать всему миру, кто и что должен всеми обиженной Украине — самое время.

Именно так считает посол Украины в Германии Андрей Мельник, судя по его интервью, данному Berliner Zeitung. Беседа состоялась в преддверии саммита президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, которая пройдёт в Женеве 16 июня. Украинский дипломат выразил уверенность, что Байден на этих переговорах "будет заступаться" за Украину, а также назвал условия гипотетического "примирения" с Россией.

"Во-первых, Россия должна исчезнуть из Донбасса, а также вернуть Крым. Территориальный суверенитет Украины должен быть восстановлен. После этого Москва должна восстановить разрушенные территории, выплатить репарации за миллионы украинских жертв, официально извиниться за все зверства. Это альфа и омега для всех дальнейших шагов на пути примирения. Все-таки война — это открытая кровоточащая рана. Ключ к миру по-прежнему в руках Путина", — заявил Андрей Мельник.

Кроме того, он сообщил, что, по его мнению, Евросоюз должен первым принять Украину, Берлин и Париж должны массово усилить политическое давление на Москву, Байден должен дать Путину понять, что Россия может вернуться на международную арену в случае своего "исчезновения" из Донбасса, а украинская газо-транспортная система должна быть спасена за счёт Германии, поскольку в своё время была построена из немецких труб.

"Теперь мы также ожидаем от Германии значительных инвестиций для модернизации нашей энергетической экономики и компенсации потерь из-за Nord Stream 2", — подчеркнул украинский дипломат.

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