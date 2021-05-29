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Украина первой получит от НАТО обновлённый пакет Целей партнёрства

Мир » Бывший СССР » Украина

Украина продолжает совершенно серьёзно верить обещанию полноправного членства в НАТО, которое альянс неосмотрительно дал ей тринадцать лет назад.

Украина первой получит от НАТО обновлённый пакет Целей партнёрства

В пятницу, 28 мая, Украина приняла участие в заседании Комитета по партнерству и коллективной безопасности НАТО. Украинскую делегацию, состоявшую из представителей Минобороны и ВСУ, МВД, СБУ и других ведомств, возглавлял заместитель Министра обороны Украины по вопросам европейской интеграции Анатолий Петренко. Делегацией НАТО руководил помощник Генерального секретаря НАТО по вопросам операций Джон Манза.

"Украина есть и остаётся наиболее важным партнером Альянса. НАТО поддерживает независимость и территориальную целостность Украины. Мы продолжим предоставлять помощь Украине в осуществлении необходимых реформ и развития потенциала сил безопасности и обороны", — заявил Джон Манза в приветственном слове.

В ходе заседания представители государств-членов НАТО отметили прогресс военной реформы и усилия, которые руководство Украины предпринимает, чтобы попасть в НАТО. А также привычно "выразили непоколебимую поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины. Украина первой из стран-партнёров НАТО получит обновлённый пакет целей партнёрства Украина — НАТО, сообщило по итогам заседания Министерство обороны Украины.

Обе делегации поддержали предложенный документ. На следующем этапе его согласования "пакет целей" будет направлен на рассмотрение Североатлантического совета.

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Украина в НАТО? – Не смешите!
Автор: Людмила Черткова
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