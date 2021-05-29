Минздрав Вьетнама сообщил о новом гибридном штамме коронавируса

Новый гибридный штамм коронавируса спровоцировал рост количества заражений COVID-19 во Вьетнаме. Он гораздо более заразный и легко передаётся воздушным путём.

Министерство здравоохранения Вьетнама сообщило, что в стране зарегистрирован новый гибридный штамм SARS-CoV-2. "Вьетнамская" мутация коронавируса обладает характеристиками сразу нескольких ранее выявленных штаммов, в основном — британского и индийского. Это выяснилось после секвенирования генома вируса, взятого из анализов пациентов.

"Характерные особенности заражения на этот раз распространяются быстро, вирус распространяется широко и сильно в воздухе. Уровень выделяемых патогенов также очень быстро растёт", — рассказал о новом штамме министр здравоохранения Вьетнама Нгуен Тхань Лонг.

Особенно тяжёлая ситуация сложилась на предприятии Hosiden Bac Giang, где из 4 800 рабочих заразилось более тысячи человек. Сотрудники работают в многолюдных, плохо проветриваемых помещениях. В таких условиях вирус очень быстро распространяется, и число заражений может расти в геометрической прогрессии, уточняет издание VnExpress.

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