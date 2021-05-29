Почему в США вдруг перестали называть Россию врагом, объяснил Пушков

Из лексикона официальных лиц США внезапно исчезло понятие "враг" применительно к России. Что бы это значило, объяснил российский сенатор Алексей Пушков.

"Никто не вешает ярлык "враг" на Россию. Касательно России мы так не выражаемся", — заявил ранее представитель Пентагона Джон Кирби.

Довольно удивительное изменение риторики, если учесть, что именно этот "ярлык" звучал в адрес России со стороны представителей Демпартии США ещё при Трампе. Да и новый президент не далее как в декабре прошедшего года выразился предельно ясно, прямо назвав Россию врагом, а Китай — лишь "основным конкурентом". Теперь представитель Минобороны США, зная, что в России это запомнили, пытается выкрутиться и даёт "задний ход", считает член Совфеда РФ Алексей Пушков.

"Видимо, перед саммитом дана установка снизить накал антироссийской риторики. Хотя Псаки на днях вновь причислили Россию к противникам США (аdversaries), понятия "враг" (enemy) по отношению к России в официальном лексиконе США сейчас действительно нет. Белый дом явно не хочет раздражать Кремль", — написал он в своём Telegram-канале.

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена состоится 16 июня в Женеве. Обе стороны подтвердили эту информацию.

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