National Interest: Готова ли Америка к "первой арктической войне"?

Ускоряющиеся темпы таяния льда и активность России в Арктике вынудили Вашингтон активизировать свою деятельность на этом направлении, пишет National Interest.

Так, за последнее время Россия построила большое количество военных баз в Арктике, а также провела серию масштабных учений в регионе. Учитывая это, Пентагон значительно активизировал арктическую деятельность, "чтобы уравновесить стратегическое влияние".

В частности, ВМС США обновили свою Арктическую дорожную карту и призвали специалистов "выйти на новый уровень" в создании систем вооружения и технических средств, способных эффективно функционировать при чрезвычайно низких температурах.

По мере таяния льдов в Арктике открываются новые водные пути. Это создаёт новые стратегические возможности для тех стран, которые стремятся усилить своё влияние в регионе. В их числе, конечно же, США. Фактически это означает подготовку к военному противостоянию. С этой целью США взаимодействуют с Норвегией, разворачивая передовые силы на норвежских военных базах.

"Хотя, конечно, никто не хочет открывать огонь из стрелкового оружия в непосредственной близости от белых медведей и пингвинов, многие военные по всему миру массово наращивают подготовку к войне в Арктике", — пишет автор статьи Крис Осборн.

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