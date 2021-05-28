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Литва призвала сохранить санкции против РФ "за поддержку Белоруссии"

Мир » Бывший СССР » Прибалтика

Санкции против Москвы — сохранить, санкции против Минска — ввести. Такой план озвучил президент Литвы Гитанас Науседа из-за инцидента с рейсом Ryanair.

Литва призвала сохранить санкции против РФ "за поддержку Белоруссии"

Запад настолько бурно отреагировал на инцидент с экстренной посадкой 23 мая в Минске самолёта ирландской авиакомпании Ryanair и последовавшего затем задержания белорусского оппозиционного блогера Романа Протасевича, летевшего этим рейсом, что даже президент России Владимир Путин на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко охарактеризовал эту ситуацию как "всплеск эмоций". Совсем неудивительно, что наперегонки понеслись призывы ввести санкции против Белоруссии, а заодно — и против России. Даже несмотря на то, что Россия в этом деле (в кои-то веки Запад это признал!) совершенно ни при чём. Как обычно, громче всех подвывают прибалтийские "Табаки".

"Мы должны сохранять давление не только на Белоруссию, но и на Россию, так как она в большинстве случаев поддерживает этот режим, зависящий от России как финансово, так и энергетически", — заявил в пятницу, 28 мая, президент Литвы Гитанас Науседа в интервью телекомпании CNN.

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Автор: Людмила Черткова
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