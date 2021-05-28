Госдеп оценил "помощь Украине" в 255 миллионов долларов

По подсчётам Госдепа США, "защита Украины от российской агрессии" обойдётся в 255 млн долларов. Такая сумма запрошена им у Конгресса на 2022 финансовый год.

Следующий финансовый год в США начнётся с 1 октября, поэтому уже сейчас верстаются бюджеты будущих расходов. "Украинская" статья расходов, кстати сказать, не самая большая, но и маленькой её назвать нельзя: для сравнения, на "защиту Европы" от всё той же самой пресловутой "российской агрессии" Госдеп запросил 665 млн долларов.

На запрошенные 255 млн долларов Госдеп США планирует "улучшать деловой климат и торговый потенциал", "укреплять аграрный сектор", "поддерживать энергетическую безопасность" и приносить прочие блага Украине.

"Помощь со стороны США усилит возможности Украины в части противодействия агрессии со стороны России. Данное финансирование ускорит процесс реформ по борьбе с коррупцией, повысит прозрачность и подотчётность, в том числе за счёт расширения круга инициатив в области электронного управления, а также будет способствовать реформированию институтов, что необходимо для европейской интеграции страны", — цитирует документ РИА Новости.

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