Зеленский созвонится с Байденом перед его встречей с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский планирует созвониться с главой США Джо Байденом перед его встречей с российским лидером Владимиром Путиным. Сейчас администрация украинского главы прорабатывает телефонный звонок, сообщает ZN. UA.

Саммит двух лидеров должен состояться 15-16 июня в Женеве.

Байден и Путин на саммите намерены обсудить проблемы, связанные с Украиной и Белоруссией. Эта встреча будет первой для президентов США и России с тех пор, когда Байден вступил в свою должность.