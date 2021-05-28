Очередной акт "солидарности" от Вильнюса: власти высылают двух сотрудников белорусского посольства. Данные представлены на сайте литовского МИД: у ставших non grata представителей РБ есть семь дней на сборы.
"Сегодня, 28 мая, представитель посольства Белоруссии в Литве был вызван в МИД страны. Ему была вручена дипломатическая нота об объявлении двух сотрудников посольства персонами нон грата", — указано в сообщении МИД Литвы.
По данным министерства, высылаемые занимались деятельностью, которая несовместима с дипломатическим статусом. Кроме того, данный жест — способ выразить солидарность Латвии (чьих дипломатов, напомним, ранее выслали из Белоруссии).
В МИД Литвы ранее высказались по поводу задержания активиста и блогера Романа Протасевича, а также его подруги Софии Сапеги — их нужно освободить, считают в Вильнюсе. Также в Литве недовольны "репрессиями", которые позволяют себе белорусские власти.
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