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На "демократическую Белоруссию" в ЕК нашли три миллиарда евро

Мир

Еврокомиссия готова помогать Белоруссии — но не той, которая "под диктатурой", а "демократической". Об этом сообщила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, озвучив также и сумму "на демократию": три млрд евро.

Урсула фон дер Ляйен
 

Уточняется, что фон дер Ляйен написала письмо экс-кандидату в президенты РБ Светлане Тихановской, в котором и осветила все особенности ситуации с помощью.

"Глава Еврокомиссии заявила о готовности ЕС участвовать в сопровождении демократической трансформации в Белоруссии. В своем послании она отмечает глобальный план экономической помощи демократической Белоруссии в размере трёх миллиардов", — сообщила представитель ЕК в ходе брифинга в Брюсселе.

План достаточно солидный: в нём предусмотрены и кредиты, и гранты, и поддержка международных финансовых институтов. По результатам работы в ЕК хотели бы видеть стабилизированную и развитую белорусскую экономику, в которой созданы новые рабочие места, и, разумеется, "демократизированы" институты.

еврокомиссия

"В своём письме [фон дед Ляйен] отметила всеобъемлющий план Евросоюза по экономической поддержке демократической Беларуси на сумму до трёх миллиардов евро, который был сегодня представлен Еврокомиссией Совету.

Это существенный инвестиционный план, состоящий из грантов и кредитов… он поможет будущей демократической Белоруссии стабилизировать свою экономику, реформировать свои институты, чтобы сделать их более демократическими, поддержать экономические реформы", — уточнила представитель ЕК.

Для Минска дело за малым:

"ЕС активизирует этот план, как только Белоруссия начнет демократическую трансформацию".

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Автор: Константин Шапров, Редактор: Нина Лебедь
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