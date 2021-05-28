Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил об открытии на границе с Украиной, Польшей и Литвой пунктов для вакцинации российским препаратом "Спутник V". Глава государства сообщил, что договорился об этом с президентом России Владимиром Путиным.
Лукашенко уточнил, что люди из соседних стран просят о помощи.
"Люди просят: помогите! Мы договорились с Президентом России о том, что Беларусь откроет несколько переходов на границе, обустроит там соответствующие палатки, если нужно", — приводит БелТА слова Лукашенко.
По словам президента Белоруссии, особенно ему хочется помочь людям с Украины.
"Там же наши люди живут, на одном языке разговариваем. И оказать им помощь в вакцинировании. Мы сейчас прорабатываем этот вопрос, учитывая, что у нас нет "бешенства" в отношении самой пандемии и вакцинации населения", — сообщил президент.
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