Вице-канцлер ФРГ: режим в Минске нужно изолировать

Европа весьма недовольна ситуацией с посадкой в Минске рейса компании Ryanair. Ранее Белоруссии намекнули на "санкционную спираль", если Александр Лукашенко не пойдёт на уступки, а теперь и вовсе призвали "международно изолировать режим".

"Режим в Минске нужно изолировать на международном уровне", — заявил вице-канцлер ФРГ Олаф Шольц, его цитирует Berliner Morgenpost.

Шольц уверен, что действия Лукашенко — нарушение положений международного права. Он считает, что самолёт вынудили совершить посадку.

Напомним, что на уровне ЕС вопрос с действиями Минска также поднимался, и по результатам обсуждения белорусским самолётам запретили посещать европейское воздушное пространство. Также планируется принятие очередного пакета санкций.

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