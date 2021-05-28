"Настоящие патриоты": Лукашенко поздравил пограничников

Белоруссия 28 мая отмечает важный праздник: День пограничника. Поздравить тружеников столь ответственного "фронта" решил и президент РБ Александр Лукашенко — текст поздравления уже опубликован на его сайте.

Лукашенко напомнил, что над Белоруссией нависла "прямая угроза" — в опасности суверенитет страны и её целостность. Но даже в таких сложных условиях белорусские пограничники делают всё, чтобы выполнить поставленные перед ними задачи.

"Сегодня в условиях прямой угрозы суверенитету и территориальной целостности Белоруссии каждый из вас на высоком профессиональном уровне делает всё возможное для защиты неприкосновенности государственной границы, сохранения стабильности в обществе и безопасности граждан", — считает Лукашенко.

Кроме того, продолжил президент, пограничники РБ — "настоящие патриоты".

"Восемьдесят лет назад воины в зелёных фуражках первыми встретили врага, вероломно напавшего на нашу родину, проявив в приграничных боях беспримерное мужество и доблесть", — напомнил президент.

"Убеждён, что, храня память о подвиге дедов и прадедов, верность присяге и приверженность славным традициям пограничной службы, вы будете и впредь надёжно оберегать священные рубежи отечества", — резюмировал Лукашенко.

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