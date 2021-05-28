В Польше назвали единственный путь спасения РБ "из рук диктатуры"

Возможность спасти Белоруссию от "диктатуры", которую устроил её президент Александр Лукашенко, реальна. Но для этого надо взаимодействовать с Россией, уверены в Польше, а устраиваемые для Минска санкции — спорное решение.

"Санкций против режима Лукашенко недостаточно, их вообще недостаточно, чтобы вырвать Белоруссию из рук диктатуры, потому что за Лукашенко стоит Россия. Так что без действий в отношении России в Белоруссии и ничего не получится изменить", — заявила глава Центра международных отношений (Польша) Малгожата Бониковская, выступая на Polskie Radio.

Касательно санкций против Белоруссии эксперт отметила: у неё есть данные, согласно которым санкции эффективно работают и помогают достичь намеченных целей только при соблюдении определённых условий. Примерно 50% санкций, которые налагаются на государства по всему миру, просто неэффективны, уверена Бониковская.

"Эти санкции приносят, как правило, эффект в долгосрочной перспективе, не в течение месяцев, а в течение ближайших лет. Результаты действия санкций могут появится даже более чем через 10 лет", — резюмировала эксперт.

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