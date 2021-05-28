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В Польше назвали единственный путь спасения РБ "из рук диктатуры"

Мир

Возможность спасти Белоруссию от "диктатуры", которую устроил её президент Александр Лукашенко, реальна. Но для этого надо взаимодействовать с Россией, уверены в Польше, а устраиваемые для Минска санкции — спорное решение.

В Польше назвали единственный путь спасения РБ "из рук диктатуры"

"Санкций против режима Лукашенко недостаточно, их вообще недостаточно, чтобы вырвать Белоруссию из рук диктатуры, потому что за Лукашенко стоит Россия. Так что без действий в отношении России в Белоруссии и ничего не получится изменить", — заявила глава Центра международных отношений (Польша) Малгожата Бониковская, выступая на Polskie Radio.

Касательно санкций против Белоруссии эксперт отметила: у неё есть данные, согласно которым санкции эффективно работают и помогают достичь намеченных целей только при соблюдении определённых условий. Примерно 50% санкций, которые налагаются на государства по всему миру, просто неэффективны, уверена Бониковская.

"Эти санкции приносят, как правило, эффект в долгосрочной перспективе, не в течение месяцев, а в течение ближайших лет. Результаты действия санкций могут появится даже более чем через 10 лет", — резюмировала эксперт.

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Санкции против Минска: что ждёт экономику Белоруссии и как это отразится на россиянах?
Автор: Константин Шапров
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