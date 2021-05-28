Новый бюджет Байдена сделает госдолг США равным 117% экономики

Сегодня, 28 мая, президент США обнародует федеральный бюджет. Уже известно, что его общая сумма — $6 трлн.

Согласно документам, опубликованным газетой "The New York Times", "это ещё больше увеличит государственный долг США и ускорит инфляцию".

"Президент-демократ запросит у Конгресса 6 триллионов долларов и увеличит их до 8 триллионов к 2031 году, что составит 117% от размера экономики. Такого устойчивого уровня государственных расходов США не видели со времен Второй мировой войны", — пишет издание.

Согласно отчёту "Таймс", план Байдена приведёт к тому, что дефицит бюджета США в 2022 году достигнет $1,8 трлн.

Самый большой предыдущий дефицит составлял $1,4 трлн, и возник он после того, как тогдашний президент Обама оказал экономическую помощь после финансового кризиса 2008 года.

Байден надеется компенсировать рост расходов повышением налогов, особенно на корпорации и богатых американцев. Однако повышение налогов — это тонкий балансирующий акт, и повышенная ставка корпоративного налога может задушить экономический рост и стоить рабочих мест, предупреждают эксперты отраслевых групп.

Пока демократы в Конгрессе восхищаются намерениями Байдена использовать правительственную власть, чтобы "помочь большему количеству американцев достичь комфорта жизни среднего класса и поднять американскую промышленность на лучшую глобальную конкуренцию,” республиканцы призывают его "включить здравый смысл".

Так, сенатор от Кентукки Рэнд Пол уже предупредил, что "траты Байдена будут иметь серьезные последствия”, напомнив, что инфляция в настоящее время находится на 12-летнем максимуме.

Несмотря на надвигающиеся разборки в Конгрессе, этот бюджет, скорее всего, пройдет: простого большинства достаточно, чтобы принять годовой бюджет, а демократы имеют — пусть и "слабое", но все же большинство в Палате представителей и в Сенате.

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