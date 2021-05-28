EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Роскосмос: строить станцию на Луне с нами смогут все заинтересованные страны
Пентагон признал за своими союзниками право "дружить" с Россией
Мнение: "президент Света" может звать на баррикады до хрипоты - никто не пойдёт
3 причины включить хрен в свой рацион
Башар Асад переизбрался на пост президента Сирии
Глава Минэнерго США объяснила, чем опасен "Северный поток-2"
Слуцкий высказался об отказе США вернуться в Договор по открытому небу
Учёных удивила "перезагрузка" мозга после глубокого наркоза
США объявили, что не намерены возвращаться в Договор по открытому небу

Новый бюджет Байдена сделает госдолг США равным 117% экономики

Мир

Сегодня, 28 мая, президент США обнародует федеральный бюджет. Уже известно, что его общая сумма — $6 трлн.

Новый бюджет Байдена сделает госдолг США равным 117% экономики

Согласно документам, опубликованным газетой "The New York Times", "это ещё больше увеличит государственный долг США и ускорит инфляцию".

"Президент-демократ запросит у Конгресса 6 триллионов долларов и увеличит их до 8 триллионов к 2031 году, что составит 117% от размера экономики. Такого устойчивого уровня государственных расходов США не видели со времен Второй мировой войны", — пишет издание.

Согласно отчёту "Таймс", план Байдена приведёт к тому, что дефицит бюджета США в 2022 году достигнет $1,8 трлн.

Самый большой предыдущий дефицит составлял $1,4 трлн, и возник он после того, как тогдашний президент Обама оказал экономическую помощь после финансового кризиса 2008 года.

Байден надеется компенсировать рост расходов повышением налогов, особенно на корпорации и богатых американцев. Однако повышение налогов — это тонкий балансирующий акт, и повышенная ставка корпоративного налога может задушить экономический рост и стоить рабочих мест, предупреждают эксперты отраслевых групп.

Пока демократы в Конгрессе восхищаются намерениями Байдена использовать правительственную власть, чтобы "помочь большему количеству американцев достичь комфорта жизни среднего класса и поднять американскую промышленность на лучшую глобальную конкуренцию,” республиканцы призывают его "включить здравый смысл".

Так, сенатор от Кентукки Рэнд Пол уже предупредил, что "траты Байдена будут иметь серьезные последствия”, напомнив, что инфляция в настоящее время находится на 12-летнем максимуме.

Несмотря на надвигающиеся разборки в Конгрессе, этот бюджет, скорее всего, пройдет: простого большинства достаточно, чтобы принять годовой бюджет, а демократы имеют — пусть и "слабое", но все же большинство в Палате представителей и в Сенате.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

США вводят санкции против госдолга России
Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева
Последние материалы
Макрон покаялся от имени Франции за геноцид в Руанде
Нетаньяху: ООН поощряет террористов, обвиняя Израиль в нарушениях прав человека
Врачи опасаются появления "олимпийского штамма COVID-19"
Вандалы расписали граффити макет "Бурана" на Байконуре
В мае за Полярным кругом было жарче, чем во всей Европе
Роскосмос: строить станцию на Луне с нами смогут все заинтересованные страны
Пентагон признал за своими союзниками право "дружить" с Россией
Мнение: "президент Света" может звать на баррикады до хрипоты - никто не пойдёт
3 причины включить хрен в свой рацион
Башар Асад переизбрался на пост президента Сирии
Популярное
Гипотезы. Наука
Французский вирусолог: Все, кто привит от COVID-19, умрут

Ведущий французский вирусолог Люк Монтанье уверен, что у тех, кто получил инъекцию вакцины от коронавируса, "нет шансов на долгосрочную выживаемость".

Французский вирусолог: Все, кто привит от COVID-19, умрут
"Этот "мальчик" обсуждал кровавые вещи": политолог о Протасевиче
Политика. Новости и аналитика
"Этот "мальчик" обсуждал кровавые вещи": политолог о Протасевиче
Новости Украины
Кравчук оскорбил Лукашенко и заявил о невозможности переговоров в Минске
Политика. Новости и аналитика
Россия запретила принимать рейсы, которые летят в обход Белоруссии
Соломон Соловьев Знак зодиака 28 мая: знаменитые Близнецы Соломон Соловьев Вячеслав Шпаковский Мобильные храмы: как священники помогают людям Вячеслав Шпаковский Любовь Степушова Соглашения не будет: Швейцария отказалась от интеграции с ЕС Любовь Степушова
Новости Белоруссии
Экс-командир "Азова" сдал Протасевича, воевавшего под его началом в Донбассе
Военные новости
Британский эсминец поплатился за попытку прохода у Крыма
Что можно посадить в тени
Ландшафтный дизайн
Что можно посадить в тени
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников