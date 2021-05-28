Врачи опасаются появления "олимпийского штамма COVID-19"

Глава Японского союза врачей доктор Наото Уеяма предупредил, что проведение летних олимпийских игр в Токио может создать новый "олимпийский" штамм COVID-19.

Основание для такого "неоптимистичного прогноза" у медиков есть — сейчас страна борется с четвертой волной вируса, в девяти регионах действует режим чрезвычайного положения.

По данным ВОЗ на 27 мая, с начала пандемии в Японии

было зарегистрировано 729 853 случая заболевания коронавирусом,

12 601 человек от него погибли.

Привито от COVID 5% населения.

Выступая перед журналистами, доктор Уэяма подчеркнул, что проведение Олимпийских игр объединит в Токио "все различные мутантные штаммы вируса, которые существуют в разных местах”.

"Если такая ситуация возникнет, это может даже означать, что токийский олимпийский штамм вируса будет назван таким образом, что станет огромной трагедией", — сказал врач.

Напомним, что по данным проводившихся в Японии опросов, 80% населения не хотят, чтобы Олимпиада состоялась.

А не далее, как вчера, к премьер-министру Ёсихидэ Суге обратились депутаты ассамблеи Токио с требованием отменить мероприятие.

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