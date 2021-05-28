EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Башар Асад переизбрался на пост президента Сирии
Глава Минэнерго США объяснила, чем опасен "Северный поток-2"
Слуцкий высказался об отказе США вернуться в Договор по открытому небу
Учёных удивила "перезагрузка" мозга после глубокого наркоза
Как скоро Землю ждёт глобальный катаклизм, рассказали учёные
Пушков ответил Дуде, назвавшему Россию "ненормальной страной"
Стивен Сигал вступит в "Справедливую Россию". Но в Госдуму не попадет
"Президент Света" объявила международную акцию солидарности с Белоруссией
Роман Вильфанд: метеозависимость не доказана

Пентагон признал за своими союзниками право "дружить" с Россией

Мир

Министерство обороны США отвергло предположения о том, что Сербия, страна, которую Вашингтон считает своим партнером, виновна в братании с "врагом", поскольку провела совместные с Россией военные учения.

Пентагон признал за своими союзниками право "дружить" с Россией

Такую позицию обозначил в ходе общения с журналистами пресс-секретарь Пентагона Джон Ф. Кирби, отвечая на вопрос об учениях, прошедших в балканской стране, которые, к слову, совпали с учениями армии США, получившими название Defender-Europe 2021, проходившими на территориях соседних с Сербией балканских государств

Один из репортеров отметил, что Сербия является членом программы НАТО "Партнерство ради мира", направленной на укрепление двусторонних отношений между блоком и другими европейскими странами. Говоря про НАТО как про "организацию, созданную, по сути, для борьбы с Россией”, он высказал мысль, что Белград провёл "учения с врагом".”

Кирби быстро ответил, что "никто не называет Россию врагом".

"Это не та фраза, которую мы использовали бы для обозначения России,” — сказал он.

И уточнил:

"Я бы позволил этим двум суверенным государствам говорить об их учениях и двусторонних отношениях. Это их личное дело".

К слову, говорящие о том, что страны, подписавшиеся под инициативой НАТО "Партнерство ради мира", должны автоматически занять враждебную позицию по отношению к России, забывают, что Москва была первой страной, подписавшей эту программу в 1994 году.

Заявленными целями сотрудничества являются "расширение и активизация политического и военного сотрудничества в Европе, повышение стабильности, уменьшение угроз миру и укрепление отношений в области безопасности.”

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Учения спецназа России и Сербии по антитеррору
Автор: Ольга Лебедева
Последние материалы
3 причины включить хрен в свой рацион
Башар Асад переизбрался на пост президента Сирии
Глава Минэнерго США объяснила, чем опасен "Северный поток-2"
Слуцкий высказался об отказе США вернуться в Договор по открытому небу
Знак зодиака 28 мая: знаменитые Близнецы
Четыре причины появления хриплого голоса у человека
Людмила Николаева: "На нашем ТВ кто-то не очень любит Россию"
Учёных удивила "перезагрузка" мозга после глубокого наркоза
Грибки в лёгких "жиреют" на антибиотиках
США объявили, что не намерены возвращаться в Договор по открытому небу
Популярное
Гипотезы. Наука
Французский вирусолог: Все, кто привит от COVID-19, умрут

Ведущий французский вирусолог Люк Монтанье уверен, что у тех, кто получил инъекцию вакцины от коронавируса, "нет шансов на долгосрочную выживаемость".

Французский вирусолог: Все, кто привит от COVID-19, умрут
"Этот "мальчик" обсуждал кровавые вещи": политолог о Протасевиче
Политика. Новости и аналитика
"Этот "мальчик" обсуждал кровавые вещи": политолог о Протасевиче
Новости Украины
Кравчук оскорбил Лукашенко и заявил о невозможности переговоров в Минске
Политика. Новости и аналитика
Россия запретила принимать рейсы, которые летят в обход Белоруссии
Соломон Соловьев Знак зодиака 28 мая: знаменитые Близнецы Соломон Соловьев Вячеслав Шпаковский Мобильные храмы: как священники помогают людям Вячеслав Шпаковский Любовь Степушова Соглашения не будет: Швейцария отказалась от интеграции с ЕС Любовь Степушова
Новости Белоруссии
Экс-командир "Азова" сдал Протасевича, воевавшего под его началом в Донбассе
Военные новости
Британский эсминец поплатился за попытку прохода у Крыма
Что можно посадить в тени
Ландшафтный дизайн
Что можно посадить в тени
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников