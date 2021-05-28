Пентагон признал за своими союзниками право "дружить" с Россией

Министерство обороны США отвергло предположения о том, что Сербия, страна, которую Вашингтон считает своим партнером, виновна в братании с "врагом", поскольку провела совместные с Россией военные учения.

Такую позицию обозначил в ходе общения с журналистами пресс-секретарь Пентагона Джон Ф. Кирби, отвечая на вопрос об учениях, прошедших в балканской стране, которые, к слову, совпали с учениями армии США, получившими название Defender-Europe 2021, проходившими на территориях соседних с Сербией балканских государств

Один из репортеров отметил, что Сербия является членом программы НАТО "Партнерство ради мира", направленной на укрепление двусторонних отношений между блоком и другими европейскими странами. Говоря про НАТО как про "организацию, созданную, по сути, для борьбы с Россией”, он высказал мысль, что Белград провёл "учения с врагом".”

Кирби быстро ответил, что "никто не называет Россию врагом".

"Это не та фраза, которую мы использовали бы для обозначения России,” — сказал он.

И уточнил:

"Я бы позволил этим двум суверенным государствам говорить об их учениях и двусторонних отношениях. Это их личное дело".

К слову, говорящие о том, что страны, подписавшиеся под инициативой НАТО "Партнерство ради мира", должны автоматически занять враждебную позицию по отношению к России, забывают, что Москва была первой страной, подписавшей эту программу в 1994 году.

Заявленными целями сотрудничества являются "расширение и активизация политического и военного сотрудничества в Европе, повышение стабильности, уменьшение угроз миру и укрепление отношений в области безопасности.”

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