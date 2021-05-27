Партии Зеленского и Медведчука лидируют в опросах на Украине

Президентская партия "Слуга народа" лидирует в рейтингах политических сил на Украине. Второе место в опросах занимает партия ОПЗЖ.
За партию Владимира Зеленского свои голоса готовы отдать 23,8% опрошенных, за партию Виктора Медведчука - 20,9%, сообщает "112 Украина" со ссылкой на International Institute for Eastern European Studies.
Опрос проводился с 23 по 26 мая с участием 3 тыс. респондентов.
Пятипроцентный барьер в Верховную Раду по результатам опроса преодолели бы "Европейская солидарность" Петра Порошенко и "Батькивщина" Юлии Тимошенко.
Чуть менее 5% голосов могли бы набрать "Партия Шария" и "Сила и честь".
Самые популярные партии на Украине
Парламентские выборы на Украине состоялись в 2019 году. Следующие должны пройти в 2023 году.
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