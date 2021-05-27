Партии Зеленского и Медведчука лидируют в опросах на Украине

Президентская партия "Слуга народа" лидирует в рейтингах политических сил на Украине. Второе место в опросах занимает партия ОПЗЖ.

За партию Владимира Зеленского свои голоса готовы отдать 23,8% опрошенных, за партию Виктора Медведчука - 20,9%, сообщает "112 Украина" со ссылкой на International Institute for Eastern European Studies.

Опрос проводился с 23 по 26 мая с участием 3 тыс. респондентов.

Пятипроцентный барьер в Верховную Раду по результатам опроса преодолели бы "Европейская солидарность" Петра Порошенко и "Батькивщина" Юлии Тимошенко.

Чуть менее 5% голосов могли бы набрать "Партия Шария" и "Сила и честь".

Самые популярные партии на Украине

"Слуга народа" - 23,8%.

ОПЗЖ - 20,9%.

"Европейская солидарность" - 17,4%.

"Батькивщина" - 9,3%.

"Партия Шария" - 4,8%.

"Сила и честь" - 4,3%.

Парламентские выборы на Украине состоялись в 2019 году. Следующие должны пройти в 2023 году.