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Принц Гарри обманул Елизавету II ради съёмок сериала о Диане

Мир

Елизавета II разрешила принцу Гарри принять участие в съёмках сериала Apple TV, так как полагала, что речь пойдёт о психическом здоровье ветеранов. Однако выяснилось, что внук решил снять документальный фильм, в котором прозвучит очередная порция обвинений в адрес королевской семьи.

Принц Гарри обманул Елизавету II ради съёмок сериала о Диане

Вопрос о съёмках фильма Гарри обсудил не только с бабушкой, но и с отцом своей супруги, не вдаваясь в детали контекста передачи, сообщает DailyMail со ссылкой на источники.

Елизавета II и принц Чарльз в шоке от всего происходящего.

Королевская семья сочувствует Гарри и его травме, связанной со смертью матери, но их очень огорчает то, что он решил рассказать о своих душевных переживаниях в телевизионном шоу, а не лично, отмечают источники издания.

В Букенгемском дворце Гарри говорил исключительно о важности поддержки ветеранов в области психического здоровья после возвращения их к обычной жизни, но не сказал ни слова о том, что намерен затронуть и вопросы, касающиеся жизни королевского двора. По словам источника, первоначальная идея и содержание шоу ушли на второй план, когда принц Гарри устроил атаку на свою семью.

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Автор: Снежана Шахова
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