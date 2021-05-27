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Коллега Протасевича по NEXTA призвал к полной блокаде Белоруссии

Мир » Бывший СССР » Белоруссия

Создатель телеграм-канала NEXTA Степан Путило провёл пресс-конференцию в Варшаве. Он попросил власти Польши предоставить дополнительную охрану. Коллега Романа Протасевича опасается за свою жизнь.

Коллега Протасевича по NEXTA призвал к полной блокаде Белоруссии

Также Путило заявил, что европейские страны должны создать "беспрецедентное давление" на президента Белоруссии Александра Лукашенко, чтобы освободить Протасевича. На пресс-конференции присутствовали также родители задержанного в Минске оппозиционера.

"Необходимо беспрецедентное давление на режим Лукашенко. Возможна экономическая, политическая и транспортная блокировка Белоруссии", — заявил Путило.

Телеграм-канал NEXTA стал рупором митингов и беспорядков после выборов президента Белоруссии в августе 2020 года. Многие сообщения редакторов призывали к беспорядкам и сопротивлению силовым ведомствам в Минске.

Протасевич был задержан после экстренной посадки самолёта Ryanair в Минске. Западные страны обвинили Александра Лукашенко в проведении спецоперации по задержанию оппозиционера, назвав её "государственным терроризмом".

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Автор: Артём Пермяков, Редактор: Нина Лебедь
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