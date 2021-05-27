Коллега Протасевича по NEXTA призвал к полной блокаде Белоруссии

Создатель телеграм-канала NEXTA Степан Путило провёл пресс-конференцию в Варшаве. Он попросил власти Польши предоставить дополнительную охрану. Коллега Романа Протасевича опасается за свою жизнь.

Также Путило заявил, что европейские страны должны создать "беспрецедентное давление" на президента Белоруссии Александра Лукашенко, чтобы освободить Протасевича. На пресс-конференции присутствовали также родители задержанного в Минске оппозиционера.

"Необходимо беспрецедентное давление на режим Лукашенко. Возможна экономическая, политическая и транспортная блокировка Белоруссии", — заявил Путило.

Телеграм-канал NEXTA стал рупором митингов и беспорядков после выборов президента Белоруссии в августе 2020 года. Многие сообщения редакторов призывали к беспорядкам и сопротивлению силовым ведомствам в Минске.

Протасевич был задержан после экстренной посадки самолёта Ryanair в Минске. Западные страны обвинили Александра Лукашенко в проведении спецоперации по задержанию оппозиционера, назвав её "государственным терроризмом".

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