Норвежцы дали США эксклюзивное право размещать военных на своих базах

Норвегия и США подписали договор, согласно которому американцам разрешается пользоваться военными базами скандинавов практически без ограничений. Соглашения между странами не входят в договор о НАТО.

Американским военным по договору разрешается строить на базах Норвегии здания, в которые у норвежцев не будет доступа.

Скандинавы не смогут проверять грузы, которые будут привозить США на базы.

Военные и гражданские лица США смогут беспрепятственно въезжать и выезжать из Норвегии.

Американцы будут вести полицейский надзор самостоятельно, то есть военные не будут подчиняться законам страны пребывания.

Что запрещено США

В договоре есть пункт об "уважении норвежской территории". По нему американцам запрещено размещать:

ядерное оружие;

наземные мины;

кассетные боеприпасы.

В документе также говорится, что власти Норвегии должны одобрить "объёмы сотрудничества".

По сообщению Aftenposten, договор будет действовать 10 лет. Министерство обороны Норвегии надеется на развитие инфраструктуры военных баз и "дополнительную защиту".

Журналисты издания выяснили, что сотрудничество будет, в основном, проходить на норвежских военных аэродромах в на севере Норвегии.