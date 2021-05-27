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Норвежцы дали США эксклюзивное право размещать военных на своих базах

Мир

Норвегия и США подписали договор, согласно которому американцам разрешается пользоваться военными базами скандинавов практически без ограничений. Соглашения между странами не входят в договор о НАТО.

Норвежцы дали США эксклюзивное право размещать военных на своих базах
  • Американским военным по договору разрешается строить на базах Норвегии здания, в которые у норвежцев не будет доступа.
  • Скандинавы не смогут проверять грузы, которые будут привозить США на базы.
  • Военные и гражданские лица США смогут беспрепятственно въезжать и выезжать из Норвегии.
  • Американцы будут вести полицейский надзор самостоятельно, то есть военные не будут подчиняться законам страны пребывания.

Что запрещено США

В договоре есть пункт об "уважении норвежской территории". По нему американцам запрещено размещать:

  • ядерное оружие;
  • наземные мины;
  • кассетные боеприпасы.

В документе также говорится, что власти Норвегии должны одобрить "объёмы сотрудничества".

По сообщению Aftenposten, договор будет действовать 10 лет. Министерство обороны Норвегии надеется на развитие инфраструктуры военных баз и "дополнительную защиту".

Журналисты издания выяснили, что сотрудничество будет, в основном, проходить на норвежских военных аэродромах в на севере Норвегии.

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Автор: Артём Пермяков
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