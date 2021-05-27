Норвегия и США подписали договор, согласно которому американцам разрешается пользоваться военными базами скандинавов практически без ограничений. Соглашения между странами не входят в договор о НАТО.
В договоре есть пункт об "уважении норвежской территории". По нему американцам запрещено размещать:
В документе также говорится, что власти Норвегии должны одобрить "объёмы сотрудничества".
По сообщению Aftenposten, договор будет действовать 10 лет. Министерство обороны Норвегии надеется на развитие инфраструктуры военных баз и "дополнительную защиту".
Журналисты издания выяснили, что сотрудничество будет, в основном, проходить на норвежских военных аэродромах в на севере Норвегии.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Если человек не пил, не переутомлялся, не болел, а в голове стал появляться какой-то шум вроде морского прибоя или гула автострады, который мешает сосредоточиться, то что бы это значило?