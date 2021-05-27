В Швейцарии обвинили Белоруссию в махинациях с сообщением о бомбе на Ryanair

Интернет-провайдер Proton из Швейцарии сообщил о результатах собственного расследования по сообщению о минировании рейса Ryanair. По сведениям компании, письмо с угрозами было отправлено после разворота лайнера в сторону Минска, сообщает Reuters.

Ранее власти Белоруссии заявили, что сообщение о минировании рейса поступило из Швейцарии. После этого диспетчеры передали информацию пилотам, которые согласились с разворотом самолёта в Минск.

"Мы не располагаем достоверными доказательствами того, что утверждения Белоруссии соответствуют действительности", — отмечается в сообщении Proton.

После посадки рейса в аэропорту был задержан бывший редактор телеграм-канала Nexta Роман Протасевич. Мужчина обвиняется в призывах к организации массовых беспорядков в Минске в августе 2020 года. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Следствием задержания Протасевича стал запрет белорусским авиакомпаниям на полёты в Европу. Также европейским авиаперевозчикам рекомендовано не заходить в пространство Белоруссии.

Текст письма о бомбе на Ryanair

Reuters опубликовал текст письма о минировании самолёта. В нем говорится об угрозах ХАМАС с требованием к Израилю прекратить огонь по Сектору Газа.

"Мы требуем, чтобы Европейский Союз отказался от поддержки Израиля в этой войне. Мы знаем, что участники Delphi Economic Forum возвращаются домой 23 мая рейсом FR4978. На этот самолёт заложена бомба. Если вы не выполните наши требования, бомба взорвется 23 мая над Вильнюсом", — говорится в письме.