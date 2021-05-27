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Второй рейс Париж - Москва отменён из-за ситуации в Белоруссии

Мир » Бывший СССР » Белоруссия

Рейс Air France из Парижа в Москву, который был запланирован на 27 мая, отменён. Самолёт должен был вылететь из аэропорта Руасси — Шарль де Голль в 11.20 мск.

Второй рейс Париж - Москва отменён из-за ситуации в Белоруссии

Отмену подтверждает онлайн-табло аэропорта Шереметьево.

Это вторая отмена рейса Париж — Москва авиакомпании Air France: первый борт не смог вылететь 26 мая. В среду сообщалось об отмене рейса по техническим причинам — Россия не одобрила план полёта лайнера в обход Белоруссии.

По сообщению Reuters, сегодняшний рейс не вылетел по той же причине.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что авиакомпания "Белавиа" отменила рейсы в Калининград и ещё 11 европейских городов. Ситуация связана с принудительной посадкой рейса Афины — Вильнюс авиакомпании Ryanair в Минск.

На борту находился редактор телеграм-канала Nexta Роман Протасевич, которому по белорусским законам грозит до 15 лет тюремного заключения.

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Автор: Артём Пермяков, Редактор: Нина Лебедь
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