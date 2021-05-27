СССР 2.0? Лукашенко заявил о необходимости "прорыва" в СНГ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о необходимости пересмотра договора СНГ. По его мнению, сотрудничество между странами в рамках этой организации должно быть более тесным.

Лукашенко привёл в пример экономическое сотрудничество в ЕАЭС и военное в ОДКБ. СНГ президент Белоруссии назвал "зонтичной" организацией.

"Нам необходимо подумать о том, чем в конце-концов будет заниматься СНГ. Поставить себе более серьёзные задачи и, если можно так выразиться, осуществить некий прорыв в этой организации. Сейчас это такая, дискуссионная площадка, где мы обсуждаем хоть и серьёзные вопросы, но надо конкретикой наполнить эту организацию. Фактически, зонтичную организацию над ЕАЭС, ОДКБ... Нужно поговорить с главами других государств - готовы ли он двигаться в рамках более тесных объединений. Если бы мы проработали этот вопрос и могли внести предложения, я был бы хорошим лоббистом исполкома СНГ", - заявил Лукашенко.

Саммит СНГ в Минске на уровне глав государств запланирован на 15 октября 2021 года.

Что такое СНГ

СНГ - содружество независимых государств, образованных после распада СССР. Организация была образована 8 декабря 1991 года. На данный момент участие в СНГ принимают:

Азербайджан;

Армения;

Белоруссия;

Казахстан;

Киргизия;

Молдавия;

Россия;

Таджикистан;

Узбекистан.

Туркмения является ассоциированным членом. Украина фактически прекратила работу в СНГ, но официально из организации не вышла.

В ОДКБ сейчас входят только Армения, Белоруссия, Казахстан и Россия.

Участниками ЕАЭС являются Армения, Белоруссия, Казахстан, Россия и Киргизия.

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