Берлин намекнул Минску на "длительную санкционную спираль"

О новых санкционных мерах против Белоруссии рассказал глава МИД ФРГ Хайко Маас. Он отметил: длина "санкционной спирали" зависит от поведения Минска.

Масс выступил с подробностями работы по РБ перед журналистами и сообщил: Еврокомиссия уже работает, причём "интенсивно".

"Сейчас санкции должны быть быстро реализованы, над этим интенсивно работает Еврокомиссия и все страны-участники, надеюсь, это получится сделать в следующие дни. Это крайне важно, что ясная реакция была дана и сейчас она реализуется", — сообщил он.

Однако текущие меры могут стать лишь началом, если Минск не одумается. В ЕС подождут уступок от президента Белоруссии Александра Лукашенко, и, если их не будет,

"…то нужно исходить из того, что это только начало крупной и длительной санкционной спирали", — заключил Маас.

Напомним, что ранее Лукашенко заявлял про использование Белоруссии как "полигона" для тренировок. Потом, заявил президент, "они" устремятся и в Россию.

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