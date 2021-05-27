Белорусская авиакомпания "Белаваия" сообщила об отмене ряда рейсов в европейские страны. Под ограничения попал Калининград — полететь туда из Минска будет невозможно до 30 октября.
Также отменяются рейсы в города Польши, Италии, Голландии, Германии, Австрии, Бельгии и Испании:
По сообщению "Белавиа", отмена рейсов связана с тем, что европейские страны отменяют полёты в Белоруссию.
"В связи с наличием запретов на выполнение рейсов со стороны ряда стран авиакомпания "Белавиа" вынуждена отменить полеты с 27 мая по 30 октября 2021 года", — говорится в сообщении.
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