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Белоруссия запретила полёты в Калининград и ещё 11 городов

Мир » Бывший СССР » Белоруссия

Белорусская авиакомпания "Белаваия" сообщила об отмене ряда рейсов в европейские страны. Под ограничения попал Калининград — полететь туда из Минска будет невозможно до 30 октября.

Также отменяются рейсы в города Польши, Италии, Голландии, Германии, Австрии, Бельгии и Испании:

  • Варшава,
  • Милан,
  • Амстердам,
  • Рим,
  • Франкфурт,
  • Берлин,
  • Мюнхен,
  • Ганновер,
  • Вена,
  • Брюссель,
  • Барселона.

По сообщению "Белавиа", отмена рейсов связана с тем, что европейские страны отменяют полёты в Белоруссию.

"В связи с наличием запретов на выполнение рейсов со стороны ряда стран авиакомпания "Белавиа" вынуждена отменить полеты с 27 мая по 30 октября 2021 года", — говорится в сообщении.

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Автор: Артём Пермяков, Редактор: Нина Лебедь
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