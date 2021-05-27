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Кравчук оскорбил Лукашенко и заявил о невозможности переговоров в Минске

Мир » Бывший СССР » Украина

Глава украинской делегации в трёхсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу Леонид Кравчук выступил с громки заявлением по ситуации в Белоруссии. По его словам, после инцидента с бортом Ryanair переговоры в Минске по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины невозможны.

Кравчук оскорбил Лукашенко и заявил о невозможности переговоров в Минске

Кравчук отметил, что после запрета Украиной полётов в Белоруссию участники ТКГ не смогут попасть в Минск. Президента соседней страны первый глава украинской республики назвал "самопровозглашённым".

"Учитывая сложившуюся ситуацию, диктаторское поведение, которое демонстрирует самопровозглашённый президент Белоруссии Лукашенко, понятно, что мы не можем даже рассматривать вопрос про точку обсуждения — минскую площадку", — заявил Кравчук в эфире телеканала "Украина 24".

Также он назвал Белоруссию "неупорядоченной страной". Кравчук подчеркнул, что соседняя страна использует незаконные методы для борьбы с оппозицией и находится под влиянием России. По словам главы украинской делегации, для переговоров будут вестись поиски новой площадки. На данный момент предложений по этому поводу нет, а решать вопрос должен спецпредставитель ОБСЕ Хайди Грау совместно с украинской властью.

"Таких стран, которые ни от кого не зависят и могут создать условия для проведения встреч, в Европе много. Это не проблема. Есть только проблема желания и согласования", — заявил Кравчук.

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Автор: Артём Пермяков, Редактор: Нина Лебедь
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