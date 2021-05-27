Как устроить в стране топливный коллапс - инструкция от Украины

Украина, запретив импорт электроэнергии из России и Белоруссии, рискует получить топливный коллапс.

Об этом предупредил Геннадий Москаль, экс-глава Луганской и Закарпатской областей, напомнив киевским политикам, что больше трети бензина и дизельного топлива, "дешёвого и при этом качественного", Незалежная получает из Белоруссии.

"В случае введения Минском контрсанкций и прекращения поставок, страну ждёт невиданный топливный кризис", — сказал Москаль.

По его словам, Украина экономически зависит от Белоруссии, особенно в части топливных поставок.

"Вспомните, к чему привели неудачные санкции против "трубы Медведчука" (национализация транзитного топливопровода, идущего в Европу — прим. ред.). К стремительному росту цен. Даже госрегулирование пришлось вводить, хотя это и запрещается условиями ассоциации с Евросоюзом. Но и это не помогло: бензин и дизтопливо исчезают…А если сейчас прекратятся поставки с белорусских нефтеперерабатывающих заводов, то чем замещать-то будем?"

Напомним, 26 мая НКРЭКУ по инициативе министра энергетики Украины запретил импорт электроэнергии из России и Белоруссии "до холодов".

Подробнее об этом — здесь.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.