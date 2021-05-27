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Китай потребовал проверить биолаборатории США на предмет утечки COVID-19

Мир

Пекин отреагировал на заявление президента США Джо Байдена о начале расследования происхождения коронавируса, назвав гипотезу "утечки лабораторных данных” теорией заговора и призвав провести расследование в секретных американских биолабораториях по всему миру.

Китай потребовал проверить биолаборатории США на предмет утечки COVID-19

"В последнее время некоторые люди повторяют старую политическую шутку по поводу отслеживания происхождения COVID-19 в мире. Клеветническая кампания и смещение вины возвращаются, и теория заговора о” утечке из лаборатории" вновь всплывает на поверхность", — заявил пресс-секретарь китайского посольства в Вашингтоне.

Не называя имен, пресс-секретарь заявил, что

"некоторые политические силы были зациклены на политических манипуляциях и игре в вину, игнорируя при этом настоятельную необходимость своего народа бороться с пандемией и международное требование сотрудничества на этом фронте, что привело к трагической гибели многих людей.”

"Китай призывает к международному сотрудничеству, чтобы проследить происхождение COVID-19 на основе уважения фактов и науки, с тем чтобы лучше справляться с неожиданными эпидемиями в будущем, — говорится в заявлении. — Политизация этого исследования затруднит поиск источника вируса и международное сотрудничество в борьбе с пандемией".

Пекин заявляет, что поддерживает "всестороннее исследование всех ранних случаев COVID-19 в мире" и настаивает на тщательном расследовании работы "скрытных баз и биологических лабораторий по всему миру.”

Напомним, что в марте 2020 года представитель Министерства иностранных дел Китая заподозрил США в разработке вируса в одной из своих лабораторий по производству биологического оружия и отправке его в Китай во время военных игр в Ухане в октябре того же года.

Китайское правительство никогда не дезавуировало эти замечания, заявив вместо этого, что настало время "объединиться для борьбы с вирусом вместо того, чтобы нивелировать обвинения и нападки друг на друга, что вообще неконструктивно.”

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Автор: Ольга Лебедева
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