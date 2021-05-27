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Швеция перестала быть безопасной страной после всплеска "разборок со стрельбой"

Мир » Европа

Швеция, ещё недавно считавшаяся самой безопасной страной Европы, теперь занимает второе место по показателям насилия с применением оружия.

Швеция перестала быть безопасной страной после всплеска "разборок со стрельбой"

Об этом говорится в докладе Шведского национального совета по предупреждению преступности.

Исследователь из BRA Градилова Селин, выступая в среду на пресс-конференции, признала, что причину всплеска стрельбы в стране выявить не удалось:

Мы не знаем почему. Это своего рода социальная зараза. Если где-то происходит стрельба, то за ней в скором времени следует новая"

По словам Селин, в 2020 году в скандинавской стране с населением в 10 миллионов человек было зарегистрировано "по 1,2 случая смертельного огнестрельного насилия на 100 тысяч жителей", что больше, чем 18 лет назад, когда общее число смертельных случаев стрельбы составляло 0,71 случая на 100 тысяч.

"Смертельные случаи стрельбы в Скандинавии ранее снижались, но после середины 2000-х годов произошел всплеск инцидентов, и с тех пор они продолжают расти по сравнению с большинством других европейских стран, где их число падает", — констатировала она.

Изучая причины смертельных перестрелок, BRA обнаружил, что восемь из десяти смертельных инцидентов с оружием произошли в "криминальной среде”, причем чиновники опасались, что за ростом может стоять бандитское насилие, вызванное торговлей наркотиками и отсутствием доверия к полиции.

Среди 22 европейских стран, которые были проанализированы в докладе, подготовленном BRA, только одна страна, Хорватия, имела более высокое число смертей от огнестрельного оружия на душу населения за последние четыре года.

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Автор: Ольга Лебедева
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