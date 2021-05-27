Швейцария "махнула рукой" на Евросоюз

Швейцарское правительство заявило, что откажется от семилетних переговоров по рамочному соглашению с ЕС.

Причина — невыполнение Брюсселем своей части условий сделки, которая упростила бы отношения между двумя странами.

Федеральный совет Швейцарии — его правящая исполнительная власть — объявил о решении отказаться от усилий по подписанию затянувшегося соглашения на пресс-конференции в среду после заседания кабинета министров.

"Мы пришли к выводу, что между Швейцарией и ЕС сохраняются существенные разногласия по ключевым аспектам соглашения,” — говорится в заявлении.

О чём идёт речь

Рамочное соглашение было задумано как всеобъемлющий договор, призванный заменить более 120 отдельных двусторонних соглашений, которые Швейцария в настоящее время имеет с 27 членами Европейского торгового блока.

Разногласия были сосредоточены на трех ключевых вопросах, по которым, как сказал журналистам министр иностранных дел Швейцарии Игнацио Кассис,

"правительство не может позволить себе идти на дальнейшие уступки".

Речь, по его словам, идёт о государственной помощи, защиты заработной платы и доступе граждан ЕС к швейцарским льготам, причем последние два вопроса оказались особенно трудными для достижения консенсуса.

Европейская комиссия заявила в ответ, что признает решение Швейцарии, но "сожалеет” об этом шаге, уточнив, что без рамочного соглашения существующие двусторонние договоры "неизбежно состарятся”, включая 50-летнее Соглашение о свободной торговле, которое уже "не идет в ногу со временем".

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