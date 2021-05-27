Лукашенко: Запад использует Белоруссию для тренировки нападения на Россию

Недружественные Белоруссии страны перешли от организации беспорядков к "удушению” — тактике, которую они впоследствии будут использовать в России.

Так считает президент страны Александр Лукашенко.

Он объяснил свою точку зрения тем, что протесты в Белоруссии, по сути, провалились, поэтому иностранные сторонники оппозиции меняют тактику.

"Вот почему они перешли от организации беспорядков к стадии удушения, — сказал Лукашенко. — Они ищут новые уязвимые места, и это нацелено не только на нас: мы-испытательный полигон, место для экспериментов, прежде чем они устремятся на восток, в Россию.”

Белорусский лидер констатировал, что недоброжелатели как извне, так и внутри страны изменили свои методы нападения на государство и уже "перешли много красных линий” и " черту здравого смысла и человеческой морали".

Напомним, в августе прошлого года после президентских выборов в Белоруссии прокатилась волна демонстраций и массовых беспорядков, организованных оппозицией, утверждавшей, что выборы были фальсифицированными, а истинным победителем была Светлана Тихановская. В течение нескольких месяцев после голосования ее сторонники выходили на улицы по всей стране.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.