Экс-командир "Азова"* "сдал" Протасевича, воевавшего под его началом в Донбассе

Белорусский блогер и основатель ТГ-канала NEXTA Роман Протасевич, который был снят с рейса Ryanair в Минске и арестован, когда-то служил в украинском неонацистском ультраправом батальоне "Азов"* в Донбассе и даже был ранен.

Это подтвердил в своём Телеграм-канале его командир Андрей Белецкий:

"Сразу расставлю все точки над "и". Да, Роман действительно вместе с Азовом и другими военными частями боролся против оккупации Украины. Он был с нами во Широкиним, где получил ранение".

Напомним, батальон "Азов"*, основанный в 2014 году, является ультраправой воинской частью, ныне входящей в состав Национальной гвардии Украины. Боевое подразделение тесно связано с неонацистской идеологией, а на эмблеме полка изображен Вольфсангель — символ многих дивизий нацистской немецкой армии во время Второй мировой войны. Через четыре года после начала войны, в 2018 году, Конгресс США заблокировал военную помощь Азову из-за его склонности к нацизму.

К слову, Протасевич и сам ранее не скрывал своей принадлежности к ультраправой группировке, он публично признал, что был в Донбассе во время конфликта. Например, выступая на канале ютубера Юрия Дудя, он признался, что провел в этом районе длительный период времени:

"Я провел год в Зоне АТО ”, — сказал Протасевич, добавив, что и на киевском Майдане он тоже был.

Кроме того, о непосредственном участии обвиняемого белорусскими властями в экстремизме блогера рассказывают и многие его знакомые, в числе которых и Протасевич- старший.

В одном из давних интервью отец главреда NEXTA рассказывал, что его сын "воевал на Донбассе".

Британский военный журналист Джейк Ханрахан написал в Twitter, что Протасевич действительно был вовлечен в конфликт:

"Он присоединился к добровольческому отряду, который решил сражаться на стороне "Азова". Он также разделял многие их взгляды, о чем свидетельствует крайне правая иконография на футболках, которые он носил.”

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