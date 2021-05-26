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На Украине оценили итоги встречи политсоветников "нормандской четвёрки"

Мир » Бывший СССР » Украина

По оценке украинской стороны, прошедшая в среду, 26 мая, встреча политсоветников "нормандской четвёрки" была "тяжёлой".

На Украине оценили итоги встречи политсоветников "нормандской четвёрки"

Завершившиеся очередные переговоры по урегулированию ситуации в Донбассе проходили в онлайн-формате. Напомним, в "нормандский формат" входят Украина, Россия, Германия и Франция. При этом две последние, как правило, ограничиваются декларативными заявлениями общего характера, а конструктивные предложения российской стороны по достижению мира в регионе всячески саботирует Украина.

В частности, по итогам прошедшей встречи советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что стороны в очередной раз не пришли ни к каким принципиальным решениям, потому что "Украину не устраивают позиции России". Он же дал оценку прошедшим переговорам.

"Состоялся очень жёсткий обмен мнениями", — приводит его слова ТАСС.

Предыдущая встреча 19 апреля также завершилась безрезультатно. Стороны должны были обсудить кластеры по выполнению Минских соглашений, однако по вине Украины застряли на первом же пункте — о соблюдении перемирия.

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