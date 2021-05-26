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Лукашенко объяснил, почему в Белоруссии задержали россиянку Сапегу

Мир » Бывший СССР » Белоруссия

Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, почему силовики имели полное право задержать не только Романа Протасевича, но и его подругу Софью Сапегу.

Лукашенко объяснил, почему в Белоруссии задержали россиянку Сапегу

В среду, 26 мая, в Овальном кабинете Дома правительства прошла встреча президента Белоруссии Александра Лукашенко с парламентариями, членами конституционной комиссии и работниками органов государственного управления. Трансляцию встречи вёл телеканал "Беларусь 1". В ходе мероприятия белорусский лидер затронул в том числе ситуацию с задержанием в Минске оппозиционера Романа Протасевича и россиянки Софьи Сапеги. Протасевич — гражданин Белоруссии, а его подруга имеет вид на жительство в стране, сообщил Лукашенко.

"То, что мы его, гражданина Беларуси, а также его сожительницу с нашим видом на жительство задержали в аэропорту — это наше суверенное право", — подчеркнул он.

Кроме того, президент Белоруссии напомнил "всем беглым и протестунам", о чём он их предупреждал ранее:

"Мы вас знаем в лицо. Ваша ответственность перед белорусским народом — дело времени".

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Автор: Людмила Черткова
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