Украина обиделась: её не пригласили на закрытый саммит НАТО

Украина "совершенно не понимает", как можно было не пригласить её на саммит НАТО в то время, когда Россия продолжает свои "агрессивные действия" против альянса.

Участие Украины в саммите лидеров стран НАТО, который состоится 14 июня в Брюсселе, не предусмотрено — организаторы "не смогли найти формат участия". В Киеве на такую формулировку отказа отреагировали с большой обидой и разочарованием.

"Как можно не найти формат участия Украины в саммите этого года?!" — посетовал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

По его словам, Россия совершает "агрессивные действия" не только против Украины, но и против стран-членов альянса, в частности, Чехии. И вообще, если не сейчас предоставить Украине план действий по вступлению в НАТО (чего она давно и безуспешно добивается), то когда же? Впрочем, кажется, в Киеве начали о чём-то догадываться…

"Мы благодарны нашим партнёрам НАТО за постоянное подтверждение политики открытых дверей на основании решения Бухарестского саммита 2008 года, но с тех пор прошло 13 лет, и ни единого шага к выполнению этого решения не было сделано… Для Украины очень важно, чтобы политика открытых дверей не превратилась в политику кормёжки обещаниями", — приводит слова Кулебы РИА Новости.

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