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Благодаря "Спутнику V" в Сан-Марино расцвёл вакцинный туризм

Мир » Европа

Благодаря российской вакцине "Спутник V" почти все отели Сан-Марино забронированы до конца лета. Иностранцы едут в республику вакцинироваться от коронавируса.

Благодаря "Спутнику V" в Сан-Марино расцвёл вакцинный туризм

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что Сан-Марино стала первой европейской страной, победившей коронавирусную инфекцию. Республика не входит в состав Евросоюза, благодаря этому её власти были свободны в выборе препарата для вакцинации своего населения. В среду, 26 мая, министр туризма республики Федерико Педини Амати рассказал агентству ТАСС о проведённой иммунизации.

"Должен сказать, что до сих пор "Спутник V" не вызвал никакой реакции ни у жителей Сан-Марино, ни даже у гостей, которых мы прививали", — заявил министр.

Амати сообщил, что благодаря поставкам российской вакцины страна не только сама справилась с эпидемией, но и получила возможность запустить "вакцинный туризм", оказавшись таким образом в привилегированном положении, в то время когда границы большинства стран всё ещё закрыты.

"Туристы прибывают со всех уголков света. Есть люди из Новой Зеландии, с Филиппин, из Шотландии, Англии, Испании, Франции, США", — подтвердила слова министра директор Высшего института здоровья республики Алессандра Бруски.

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Автор: Людмила Черткова
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