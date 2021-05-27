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Почему Израиль проиграл ХАМАС

Мир » Азия » Дальний Восток

Одиннадцатидневная война между палестинцами и Израилем неожиданно закончилась 21 мая перемирием по инициативе Тель-Авива.

Почему Израиль проиграл ХАМАС

Как сказал в программе "Точка зрения" эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин, у Тель-Авива сегодня нет ни сил, ни возможностей провести наземную операцию по зачистке военного крыла ХАМАС и его инфраструктуры — подземных заводов по производству ракет.

Во-первых, потому что нет денег у США на финансирование этой операции Израиля.

Во-вторых, под боком у Тель-Авива находятся грозная иранская "Хезболла", которая ждёт своего часа, и воинственная Турция, которая обещает вмешаться в конфликт, если Израиль перейдёт "красную черту".

В третьих, по мнению эксперта, ситуация внутри Израиля взрывоопасная — впервые часть израильского общества поддержала палестинцев Восточного Иерусалима в отстаивании их прав проживания в этом городе и на Храмовую гору.

К тому же и. о. премьер-министра Израиля Бенджамин Нетаньяху никак не может сформировать правительство, и его временный кабинет единогласно принял рекомендации принять египетскую инициативу о безоговорочном прекращении огня.

Андрей Кошкин полагает, что ХАМАС набрал силу, это уже не "мальчик для битья", и, поддерживаемый Анкарой, он может начать формировать сухопутные войска для противостояния Израилю, а не только обстреливать его ракетами.

Нет поддержки у Израиля и в регионе (поддержали только Арабские Эмираты и, с оговорками, Египет), и в Европе, да и администрация Джо Байдена заявила, что поддерживает концепцию двух государств.

По словам военного эксперта, Израиль переживает переломный период в своей истории и должен идти на мирные переговоры с палестинцами, чтобы спасти свою государственность, и в интересах России ему в этом помочь.

Смотрите программу "Точка зрения" с Андреем Кошкиным в социальных сетях YouTube, Facebook, ВКонтакте и Одноклассники. Ведёт программу Любовь Степушова.

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Автор: Любовь Степушова
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