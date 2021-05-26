Китай ответил на обвинения Тайваня касательно закупок вакцин

Китай опровергает данные о том, что из Пекина якобы мешали тайваньским властям по части поставок вакцин Pfizer/BioNTech из Германии. Китайская сторона уверена: все "каналы", по которым можно получить вакцины, Тайваню доступны.

Кратко о ситуации: 26 мая из тайваньской администрации пришли данные о том, что Пекин мешает закупкам вакцин. По словам главы администрации Цай Инвэнь,

"…мы были близки к заключению контракта с заводом-изготовителем [BioNTech] в Германии, но из-за вмешательства Китая, нам по-прежнему не удаётся сделать этого".

Кроме того, сообщила Инвэнь, Китай подсуетился и "забронировал" поставки препаратов AstraZeneca и Moderna.

Китай на обвинения среагировал оперативно: представитель МИД Поднебесной напомнил журналистам, что "так называемого президента" в Пекине не признают.

"Что касается упомянутой вами ситуации, то мне неизвестно об этом. Могу вам сообщить, что каналы получения вакцин Тайванем от материка свободны", — сообщил Чжао Лицзянь.

"Попытки Тайваня пойти по пути независимости обречены на провал", — не преминул дополнить выступление Лицзянь.

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